# 1 — $ 50

Здравствуйте!

Задача - разработать логотип для компании "Умный дом". На основе логотипа будет создаваться весь фирменный стиль, это надо учитывать.

Компания занимается электромонтажем, установкой "умных" электросистем, энергосбережения, автоматизация и т.д.

Максимальное количество цветов - 3.

Шрифт для названия рубленный, но можно с скругленными углами, как на лого у Позитроники http://tuapse.positronica.ru/

Желательно варианты с использованием лампочки не предлагать, это слишком очевидно и банально.

Пример хорошего логотипа здесь - http://www.220-on.ru/

Результат нужен, естественно, в векторном формате, желательно Corel.

Подробности в ТЗ и брифе.