Логотип для компании "Умный дом"

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен78 заявок3974 просмотра
#1$50

Здравствуйте!

Задача - разработать логотип для компании "Умный дом". На основе логотипа будет создаваться весь фирменный стиль, это надо учитывать.

Компания занимается электромонтажем, установкой "умных" электросистем, энергосбережения, автоматизация и т.д.

Максимальное количество цветов - 3.

Шрифт для названия рубленный, но можно с скругленными углами, как на лого у Позитроники http://tuapse.positronica.ru/

Желательно варианты с использованием лампочки не предлагать, это слишком очевидно и банально.

Пример хорошего логотипа здесь - http://www.220-on.ru/

Результат нужен, естественно, в векторном формате, желательно Corel.

Подробности в ТЗ и брифе.

14 лет назад
Dmitry-Turin
Дмитрий 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Победитель конкурса

elka_design
Елена 
48 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
#1
Победила в конкурсе, в котором было очень сложно выбрать победителя, ибо было действительно много хороших работ. Думаю, это действительно что-то говорит о профессионализме Елены. Внимательна к деталям, одна из немногих, кто заглянул в бриф и ТЗ. Очень рекомендую.
Спасибо за конкурс с четко поставленной задачей и своевременную оплату! Очень комфортным оказалось сотрудничество, буду рада поработать совместно еще.

Заявки фрилансеров

elka_design
Елена 
48 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
#1