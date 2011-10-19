Нарисовать визитку, уложить уникально буквы на "лого".
Логотип для компании "Умный дом"
Здравствуйте!
Задача - разработать логотип для компании "Умный дом". На основе логотипа будет создаваться весь фирменный стиль, это надо учитывать.
Компания занимается электромонтажем, установкой "умных" электросистем, энергосбережения, автоматизация и т.д.
Максимальное количество цветов - 3.
Шрифт для названия рубленный, но можно с скругленными углами, как на лого у Позитроники http://tuapse.positronica.ru/
Желательно варианты с использованием лампочки не предлагать, это слишком очевидно и банально.
Пример хорошего логотипа здесь - http://www.220-on.ru/
Результат нужен, естественно, в векторном формате, желательно Corel.
Подробности в ТЗ и брифе.
Победитель конкурса
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