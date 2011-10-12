Логотип веб-студии

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Завершен38 заявок429 просмотров

Необходимо сделать логотип вебстудии. Название студии - Оранж Веб студио (Orange Web Studio)

Приветствуется креативность, нестандартные решения.

Предоплаты не делаю. Безопасная сделка возможна.

Оплата - Вебмани

Жду предложений со стоимостью.

14 лет назад
vipwebs
47 лет
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

grandmaster192
Максим 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$30
2 дня
Отличный исполнитель. сразу предложил вариант, от которого я просто не смог отказаться, хотя я достаточно критично подхожу к дизайну. могу рекомендовать только с лучшей стороны. Буду сотрудничать дальше.
Отличный заказчик и приятный человек в общении. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

grandmaster192
Максим 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад

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