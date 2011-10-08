Логотип сайта по продаже монет.

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт23 заявки285 просмотров

Требуется логотип для сайта по продаже золотых монет.

Требований не много: качественный, понятный, визуально простой.

Сейчас сайт в разработке, ссылку могу отправить в ЛС.

Сроки: до среды. Прошу серьезно отнестись к этому, т.к. предыдущий исполнитель просто пропал.

Оплата через СБС, всвязи с частыми "пропаданиями" исполнителей.

14 лет назад
Craun
Илья 
34 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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