Логотип

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен37 заявок4196 просмотров
#1$60

Приветствую!

Необходимо нарисовать графическую часть для логотипа компании "Владаренда". Текстовая часть уже есть, но можете предложить свой вариант.

Компания занимается коммерческой и бизнес недвижимостью. Подробный бриф на изготовление в приложении.

Дополнение [13.10.20011]

Логотип должен ассоциироваться именно с коммерческой (бизнес) недвижимостью, а не с жилой.

14 лет назад
bloginalex
Александр 
52 года
14 лет в сервисе
Был
год назад

Победитель конкурса

Galgen
35 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
#1

Заявки фрилансеров

Galgen
35 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
#1

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