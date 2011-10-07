# 1 — $ 60

Приветствую!

Необходимо нарисовать графическую часть для логотипа компании "Владаренда". Текстовая часть уже есть, но можете предложить свой вариант.

Компания занимается коммерческой и бизнес недвижимостью. Подробный бриф на изготовление в приложении.

Дополнение [13.10.20011]

Логотип должен ассоциироваться именно с коммерческой (бизнес) недвижимостью, а не с жилой.