Логотип для тренингового клуба LifeSet

# 1 — $ 50

Логотип должен ассоциироваться: с саморазвитием, позитивным настроением, новыми знакомствами, перспективностью, уверенностью в себе и завтрашнем дне, желанием изменять свою жизнь к лучшему.

Область деятельности компании: деловые и бизнес-тренинги на основе настольных игр и новых образовательных технологий.

Пожелания по цветовой гамме: зеленый, синий, желтый, фиолетовый, оранжевый.

Какие цветовые решения неприемлемы: черный, красный, коричневый, розовый.

Логотип должен быть масштабируемый, запоминающийся, современный.