Создать два разных логотипа для двух разных компаний.
Логотип для тренингового клуба LifeSet
Логотип должен ассоциироваться: с саморазвитием, позитивным настроением, новыми знакомствами, перспективностью, уверенностью в себе и завтрашнем дне, желанием изменять свою жизнь к лучшему.
Область деятельности компании: деловые и бизнес-тренинги на основе настольных игр и новых образовательных технологий.
Пожелания по цветовой гамме: зеленый, синий, желтый, фиолетовый, оранжевый.
Какие цветовые решения неприемлемы: черный, красный, коричневый, розовый.
Логотип должен быть масштабируемый, запоминающийся, современный.
Заявки фрилансеров
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