Логотип для сайта настольного хоккея

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен22 заявки300 просмотров

Требования к логотипу:

Современный дизайн

Полная уникальность

Цветовая схема согласно сайту (желательно не больше 3-х цветов)

Желательно чтобы логотип был довольно прост, использование букв (типа перекрестить T и H) не приветствуется.

Не обязательно на логотипе изображать клюшку и/или шайбу, приветствуется оригинальность.

Должен быть выполнен в векторном формате (Corel Draw, 3DS Max и т.п.)

table-hockey.ru

3ds Max
14 лет назад
silver_vad
Вадим 
41 год
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

dasha_design
Дарья 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$50
3 дня
Спасибо Даше за работу! Предложила множество вариантов логотипа, а потом параллельно дорабатывала несколько понравившихся. В результате получилось именно то, что нужно! Сизых Вадим table-hockey.ru
Очень рада была работать с Вадимом, благодаря этому проекту сама многому научилась! Редкий случай , когда сам заказчик предлагает отличные идеи для воплощения! ))

Заявки фрилансеров

dasha_design
Дарья 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад

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