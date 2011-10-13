Логотип сайта "Золотая монета"

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен17 заявок260 просмотров

Требуется логотип для сайта "Золотая монета" - покупка и продажа золотых монет.

Надо: читабельный, понятный, простой, красивый, не пестрый.

14 лет назад
Craun
Илья 
34 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

GoodPoint
Гудпоинт 
42 года
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
5 отзывов
14 лет назад
$30
3 дня
Проработаны три хороших варианта логотипа, понравившийся доработан. Качество порадовало, рекомендую!
Илья, отличный заказчик - порядочный, вежливый и главное ответственный! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

GoodPoint
Гудпоинт 
42 года
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
5 отзывов
14 лет назад

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