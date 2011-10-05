Нужен логотип (для штампа) для художника-кукольника, из 2-х букв И М (Ирина Малюкова), можно предложить и другие решения. Подробнее о художнике www.malukova.com . Рисунок будет отдан гравёру, для изготовления металлического круглого штампа диаметром 15-20 мм, при этом рисунок на штампе будет выпуклым.