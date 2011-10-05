Логотип для штампа

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт7 заявок257 просмотров

Нужен логотип (для штампа) для художника-кукольника, из 2-х букв И М (Ирина Малюкова), можно предложить и другие решения. Подробнее о художнике www.malukova.com . Рисунок будет отдан гравёру, для изготовления металлического круглого штампа диаметром 15-20 мм, при этом рисунок на штампе будет выпуклым.

14 лет назад
andrey_77
Андрей 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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V_ZeR0
34 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$10
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LadRa
61 год
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3 года назад
14 лет назад
$8
1 день
Astermoon
Давид 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

V_ZeR0
34 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
LadRa
61 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
Astermoon
Давид 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
14 лет назад

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