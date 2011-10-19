Логотип для компании Alfamed

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен33 заявки357 просмотров

Требуется создать логотип для компании занимающейся поиском иностранных стдентов и приглашения их на учебу в украинский ВУЗ (Харьковский Национальный Медицинский Институт). Сайт комании еще не создан, но утвержден дизайн который будет куплен http://www.templatemonster.com/demo/33499.html

Название компании Alfamed.

Задача: создать логотип содержащий название Alfamed и отражающий деятельность компании - привлечение иностранных клиентов в медицинский универитет. Также логотип должен гармонировать с общим дизайном сайтом (см. ссылку выше)

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14 лет назад
Seatle
41 год
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
14 лет назад
$50
5 дней
Ольга сделала логотип и макеты визиток для нашей компании. Работой остались очень довольны. Все сделано очень качественно и в срок при этом цены за работу радуют. Будем и в дальнейшем обращаться и рекомендовать вас как профессионального и компетентного дизайнера, делающего отличные работы.
Сергей серьезный, умеющий ставить задачи и работать с исполнителем заказчик. Понравилось наше сотрудничество по проекту, оплата моментальная и в полном объеме. Мои рекомендации и 10 баллов!

Заявки фрилансеров

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
14 лет назад

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