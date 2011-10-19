Логотип для компании Alfamed

Ольга сделала логотип и макеты визиток для нашей компании. Работой остались очень довольны. Все сделано очень качественно и в срок при этом цены за работу радуют. Будем и в дальнейшем обращаться и рекомендовать вас как профессионального и компетентного дизайнера, делающего отличные работы.