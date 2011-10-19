Разработать логотип по ТЗ
Логотип для компании Alfamed
Требуется создать логотип для компании занимающейся поиском иностранных стдентов и приглашения их на учебу в украинский ВУЗ (Харьковский Национальный Медицинский Институт). Сайт комании еще не создан, но утвержден дизайн который будет куплен http://www.templatemonster.com/demo/33499.html
Название компании Alfamed.
Задача: создать логотип содержащий название Alfamed и отражающий деятельность компании - привлечение иностранных клиентов в медицинский универитет. Также логотип должен гармонировать с общим дизайном сайтом (см. ссылку выше)
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