Создать логотип

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен13 заявок246 просмотров

Необходим логотип компании продающей Автомобильные шины и диски! сайт rezinaua.com

Результат в PSD, промежуточные в jpg

14 лет назад
booris
Борис 
41 год
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

msats
44 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
71 отзыв(-1)
14 лет назад
$30
1 день
Отличная, оригинальная шапка сайта!
Спасибо за интересное задание!

Заявки фрилансеров

msats
44 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
71 отзыв(-1)
14 лет назад