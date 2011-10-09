Приватный проект для (SvetaSlava)

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен1 заявка181 просмотр

Создать два разных логотипа для двух разных компаний.

14 лет назад
masterbober
Александр 
41 год
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
20 дней назад
14 лет назад
$200
5 дней
Спасибо за работу, все сделано быстро и качественно.
Четкая постановка задачи, приятное общение и моментальная оплата - залог удачного сотрудничества. Александр, спасибо за работу!

Заявки фрилансеров

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
20 дней назад
14 лет назад