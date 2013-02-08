masterbober

Александр Бобров masterbober

 
40 летРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Небольшая доработка самописного PHP+MYSQL сайта

    Нужно:   Изменить порядок отображения категорий курсов в подменю на сайте. Сейчас 7-ая категория показывается раньше 6-ой (а всего их в подменю помещается 6, так что 6-ой не видно, а хотелось бы видеть ее вместо 7-ой).    см. скриншот ...

    PHPMySQLHTML
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Добавление ролика на страницу (самописного сайта)

    $100

    Есть самописный сайт Status-Kurs.ru Сделан грамотно и четко. Есть основная единица - курс. Например: http://status-kurs.ru/courses/buhgalterskiy-uchet-i-nalogooblozhenie.html Надо сделать возможность добавления видео ролика на стр курса через админку. При этом ролика может и не быть. Если ролика нет, то текст ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Глючит функционал сайта на iPad

    На сайте Status-Kurs.ru в любом курсе не работает раздел РАСПИСАНИЕ на iPad. т.е. он отображается, но не разворачивается по клику и не работает ссылка ЗАБРОНИРОВАТЬ. По клику на строчку с расписанием должен разворачиваться календарь, по клику на ...

    Java
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создание вычислений в Клиентской Базе КБ clientbas

    Для тех, кто знает о чем идет речь. Есть аккаунт в клиентской базе КБ – clientbase.ru Необходимо создать приличное кол-во вычислений, представлений, отчетов и т.д. Нужен человек, который понимает о чем ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Анализ причин плохих позиций по запросам

    Здравствуйте! Нужен анализ (подробный разбор) причин из-за которых мой сайт NashKurs.ru находится на очень плохих позициях (в Яндексе и Гугле) по следующим запросам. Интересуют сроки, цена и в каком виде и что я получу? Запросы (чем ниже строчка тем менее ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Разработать общий стиль иконок для списка курсов

    $30

    На примере любого курса разработать общий стиль иконок для сайта http://test1.status-kurs.ru/courses/ Т.Е. надо создать одну тематическую иконку для любого курса. Вообще хочется чтобы все иконки были одного стиля и цветовой гаммы. Победителю будет предложено разработать все иконки в ...

    Иконки и Пиксель-артнет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Финальная верстка Евробуклета и Меню

    В Adobe Illustartor есть готовые макеты Евробуклета и меню (21 х 21 см - 3 разворота с обеих сторон). Макеты с сеткой. Надо вставить в макеты наши фотографии (фото уже будет обработано), заменить названия блюд и ...

    Верстка полиграфии6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Закупка правильных ссылкок на Sape

    Необходимо закупить (аренда) правильные ссылки на Sape.ru в нашем аккаунте на сумму 10000-15000 руб. И в дальнейшем каждый месяц докупать на +10000 р. Сайт: NashKurs.ru Ключевые запросы: курсы бухгалтерского учета компьютерные курсы бухгалтерские курсы курсы бухгалтеров курсы 3d max курсыавтокад курсы дизайна интерьера курсы autocad курсы бухучета компьютерные ...

    AutoCAD3ds Max
    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Ограничить доступ к видеороликам

    Есть сайт видео курсов: status-video.ru Сайт имеет удобную админку, написан на PHP просто и понятно (многие фрилансеры разбирались в коде без малейших затруднений). Все уроки можно просматривать без каких либо ограничений. Надо чтобы некоторые ролики можно было ограничивать ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Тест и исправление тех. моментов сайта

    status-kurs.ru Необходимо посмотреть что не так на сайте (тех. моменты). Сделать предложение, как и что надо исправить. Выполнить все работы, после утверждения. + доп вопрос - что делать с аффилированным сайтом nashkurs.ru выполнить работы по выведению из фильтра (без потерь ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Консультация. Переход на новый сайт без потерь.

    $100

    Нужен четкий, уверенный и развернутый ответ. Нужны мнение и совет опытного специалиста. Назначайте ставки, столько сколько считаете нужным. Мы создали новый корпоративный сайт на новом домене и IP адресе. Он попал под фильтр поисковиков, как аффилированный сайт (его ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Консультация, ответы на вопросы

    $50

    Нужна максимально подробная и развернутая консультация по продвижению сайта в Яндексе. Конкретно интересуют вопросы связанные с отсутствием нового сайта в выдаче Яндекса. И что делать со старыми сайтами? Предистория: Был корпоративный сайт, с продвижением все было ...

    Photoshop
    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Лейбл скидки -15%

    $30

    Вот в это место: http://test1.status-kurs.ru/courses/buhgalterskiy-uchet-i-nalogooblozhenie.html Но, конечно, не такую СТРАШНУЮ, как я сделал. Обязательным элементом является только сама скидка -15%, слова "до 10 января 2012" писать НЕ НАДО!!! Нужно: 1) Сделать до завтрашнего утра (желательно сегодня до ночи) 2) Чтоб было ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сделать легкую новогоднюю тему для шапки сайта

    Сайт: http://status-kurs.ru/ надо слегка украсить шапку новогодней темой, чтоб она смотрелась лаконично, чтоб не мешала читаемости, чтоб было красиво и празднично. И в футере (подвал сайта) тоже что-нить сделать, там елку поставить справа или еще какую идею, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создание мини-сайта сателлита HTML + PHP

    $100

    Создать мини-сайт состоящий из одной странички. По аналогии с photoshop-course.ru Дизайн готов - Смотрите вложение jpg Работа во всех браузерах, в том числе и в IE6 На страничке присутствуют интерактивные элементы: 1) Преимущества центра (плавно перелистываются кнопками) 2) Уникальная видео ...

    PHPHTMLPhotoshop
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создать сайт с готовым дизайном и описанием

    Бесплатные CMS и фирменные-коммерческие CMS - не предлагать. Без серьезного портфолио и без отзывов - не сотрудничаю. Если у Вас еще куча проектов и Вы не сможете уделять созданию моего сайта основное время - не сотрудничаю. Интересуют только ...

    Дизайн сайтаHTML
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка логотипа

    Есть любительски сделанный логотип, надо его доработать - сделать КРАСИВЫМ. Цвета использовать салатовый, фиолетовый, белый (и их вариации +/-). Работу надо сделать - сейчас! Оплата - без проблем! Предлагайте стоимость!

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад
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Отзывы фрилансеров
SmotrimBiz
Александр 
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 часа назад
$200
10 баллов
10 лет назад
Приватно для Гудик Александр - Дизайн главной стр
Было приятно работать спасибо! Рекомендую
Все в порядке. Все замечания учтены и воплощены в жизнь. Работа сделано так, как надо.
Ответный отзыв
Ap6y3
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$25
10 баллов
10 лет назад
Глючит функционал сайта на iPad
Спасибо!
Все сделано как заказывал и быстрее чем было обещано. Спасибо! Буду теперь постоянно обращаться.
Ответный отзыв
Adlers
Андрей 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
140 отзывов
$400
10 баллов
10 лет назад
Создание рекламной компании под ключ - AdWords
Александр - прекрасный заказчик. Четкая расстановка задач, быстрая оплата, оперативность в обсуждении. Рекомендую всем, как одного из лучших заказчиков на WebLancer
Рекомендую! Все сделали так как я хотел. Все работает, спасибо!
Ответный отзыв
Adlers
Андрей 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
140 отзывов
$100
10 баллов
10 лет назад
Анализ причин плохих позиций по запросам
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, оплата - своевременно. Рекомендую!
Получил то, что обещали. Спасибо.
Ответный отзыв
werter2
Михаил 
31 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$60
10 баллов
12 лет назад
Тест и исправление тех. моментов сайта
Грамотная постановка задачи. Быстрая и своевременная оплата. Приятно было работать.
Михаил сделал четкое, хорошо сформулированное предложение и четко его выполнил. Спасибо! Буду обращаться!
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