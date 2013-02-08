masterbober

Нужно: Изменить порядок отображения категорий курсов в подменю на сайте. Сейчас 7-ая категория показывается раньше 6-ой (а всего их в подменю помещается 6, так что 6-ой не видно, а хотелось бы видеть ее вместо 7-ой). см. скриншот ...
Александр Бобров masterbobermasterbober
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
- $100
Есть самописный сайт Status-Kurs.ru Сделан грамотно и четко. Есть основная единица - курс. Например: http://status-kurs.ru/courses/buhgalterskiy-uchet-i-nalogooblozhenie.html Надо сделать возможность добавления видео ролика на стр курса через админку. При этом ролика может и не быть. Если ролика нет, то текст ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
На сайте Status-Kurs.ru в любом курсе не работает раздел РАСПИСАНИЕ на iPad. т.е. он отображается, но не разворачивается по клику и не работает ссылка ЗАБРОНИРОВАТЬ. По клику на строчку с расписанием должен разворачиваться календарь, по клику на ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Для тех, кто знает о чем идет речь. Есть аккаунт в клиентской базе КБ – clientbase.ru Необходимо создать приличное кол-во вычислений, представлений, отчетов и т.д. Нужен человек, который понимает о чем ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
Надо оценить всю РК(бюджет), составить список всех запросов и все объявления.Контекстная реклама1 исполнительЗавершен10 лет назад
Здравствуйте! Нужен анализ (подробный разбор) причин из-за которых мой сайт NashKurs.ru находится на очень плохих позициях (в Яндексе и Гугле) по следующим запросам. Интересуют сроки, цена и в каком виде и что я получу? Запросы (чем ниже строчка тем менее ...Завершен10 лет назад
- $30
На примере любого курса разработать общий стиль иконок для сайта http://test1.status-kurs.ru/courses/ Т.Е. надо создать одну тематическую иконку для любого курса. Вообще хочется чтобы все иконки были одного стиля и цветовой гаммы. Победителю будет предложено разработать все иконки в ...Иконки и Пиксель-артнет заявокЗакрыт10 лет назад
В Adobe Illustartor есть готовые макеты Евробуклета и меню (21 х 21 см - 3 разворота с обеих сторон). Макеты с сеткой. Надо вставить в макеты наши фотографии (фото уже будет обработано), заменить названия блюд и ...Верстка полиграфии6 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо закупить (аренда) правильные ссылки на Sape.ru в нашем аккаунте на сумму 10000-15000 руб. И в дальнейшем каждый месяц докупать на +10000 р. Сайт: NashKurs.ru Ключевые запросы: курсы бухгалтерского учета компьютерные курсы бухгалтерские курсы курсы бухгалтеров курсы 3d max курсыавтокад курсы дизайна интерьера курсы autocad курсы бухучета компьютерные ...Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть сайт видео курсов: status-video.ru Сайт имеет удобную админку, написан на PHP просто и понятно (многие фрилансеры разбирались в коде без малейших затруднений). Все уроки можно просматривать без каких либо ограничений. Надо чтобы некоторые ролики можно было ограничивать ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
status-kurs.ru Необходимо посмотреть что не так на сайте (тех. моменты). Сделать предложение, как и что надо исправить. Выполнить все работы, после утверждения. + доп вопрос - что делать с аффилированным сайтом nashkurs.ru выполнить работы по выведению из фильтра (без потерь ...Завершен12 лет назад
- $100
Нужен четкий, уверенный и развернутый ответ. Нужны мнение и совет опытного специалиста. Назначайте ставки, столько сколько считаете нужным. Мы создали новый корпоративный сайт на новом домене и IP адресе. Он попал под фильтр поисковиков, как аффилированный сайт (его ...Завершен12 лет назад
- $50
Нужна максимально подробная и развернутая консультация по продвижению сайта в Яндексе. Конкретно интересуют вопросы связанные с отсутствием нового сайта в выдаче Яндекса. И что делать со старыми сайтами? Предистория: Был корпоративный сайт, с продвижением все было ...Завершен12 лет назад
- $30
Вот в это место: http://test1.status-kurs.ru/courses/buhgalterskiy-uchet-i-nalogooblozhenie.html Но, конечно, не такую СТРАШНУЮ, как я сделал. Обязательным элементом является только сама скидка -15%, слова "до 10 января 2012" писать НЕ НАДО!!! Нужно: 1) Сделать до завтрашнего утра (желательно сегодня до ночи) 2) Чтоб было ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен12 лет назад
Сайт: http://status-kurs.ru/ надо слегка украсить шапку новогодней темой, чтоб она смотрелась лаконично, чтоб не мешала читаемости, чтоб было красиво и празднично. И в футере (подвал сайта) тоже что-нить сделать, там елку поставить справа или еще какую идею, ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Создать мини-сайт состоящий из одной странички. По аналогии с photoshop-course.ru Дизайн готов - Смотрите вложение jpg Работа во всех браузерах, в том числе и в IE6 На страничке присутствуют интерактивные элементы: 1) Преимущества центра (плавно перелистываются кнопками) 2) Уникальная видео ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
Создать дизайн главной стр. На основе status-kurs.ruДизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $250
Создать два разных логотипа для двух разных компаний.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
Бесплатные CMS и фирменные-коммерческие CMS - не предлагать. Без серьезного портфолио и без отзывов - не сотрудничаю. Если у Вас еще куча проектов и Вы не сможете уделять созданию моего сайта основное время - не сотрудничаю. Интересуют только ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Есть любительски сделанный логотип, надо его доработать - сделать КРАСИВЫМ. Цвета использовать салатовый, фиолетовый, белый (и их вариации +/-). Работу надо сделать - сейчас! Оплата - без проблем! Предлагайте стоимость!Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт12 лет назад