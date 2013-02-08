masterbober

Вот в это место: http://test1.status-kurs.ru/courses/buhgalterskiy-uchet-i-nalogooblozhenie.html Но, конечно, не такую СТРАШНУЮ, как я сделал. Обязательным элементом является только сама скидка -15%, слова "до 10 января 2012" писать НЕ НАДО!!! Нужно: 1) Сделать до завтрашнего утра (желательно сегодня до ночи) 2) Чтоб было ...