Небольшая доработка самописного PHP+MYSQL сайта

Увеличение производительности сайта. 1. Уменьшение First Byte до 0,3 сек, сейчас 1,466 2. Улучшение показателей PageSpeed Insights до зеленой зоны. Основные рекомендации на сегодняшний день: Минимизируйте работу в основном потоке Сократите время выполнения кода JavaScript Устраните ресурсы, блокирующие отображение Отложите загрузку неиспользуемого ...
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Нужно:
Изменить порядок отображения категорий курсов в подменю на сайте. Сейчас 7-ая категория показывается раньше 6-ой (а всего их в подменю помещается 6, так что 6-ой не видно, а хотелось бы видеть ее вместо 7-ой).
см. скриншот 1 админка.jpg
см. скриншот 2 подменю.jpg
Сайт status-kurs.ru написан много лет назад вручную на PHP & MYSQL. Дорабатывался много раз разными программистами, все отмечали простоту доработок, т.к. структура сайта и сам код выполнены грамотно, логично и аккуратно.
Структура такова:
1) Ядро
2) Админская PHP часть (там же и ее внешний вид)
3) Пользовательская PHP часть и tpl (html) шаблоны для десктопной и мобильной версий.
Пример кода сайта (пользовательской части PHP) в приложении kurs_cat.php в архиве rar
Сколько это может занять у вас по времени и сколько примерно может стоить?
Или что вам нужно, чтобы сообщить эту информацию.
Прямая оплата на ваш кошелек.
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