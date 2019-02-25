Небольшая доработка самописного PHP+MYSQL сайта

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Нужно:  

Изменить порядок отображения категорий курсов в подменю на сайте. Сейчас 7-ая категория показывается раньше 6-ой (а всего их в подменю помещается 6, так что 6-ой не видно, а хотелось бы видеть ее вместо 7-ой).   

см. скриншот 1 админка.jpg 

см. скриншот 2 подменю.jpg 

Сайт status-kurs.ru написан много лет назад вручную на PHP & MYSQL. Дорабатывался много раз разными программистами, все отмечали простоту доработок, т.к. структура сайта и сам код выполнены грамотно, логично и аккуратно. 

Структура такова: 

1) Ядро 

2) Админская PHP часть (там же и ее внешний вид) 

3) Пользовательская PHP часть и tpl (html) шаблоны для десктопной и мобильной версий. 

Пример кода сайта (пользовательской части PHP) в приложении kurs_cat.php в архиве rar

Сколько это может занять у вас по времени и сколько примерно может стоить? 

Или что вам нужно, чтобы сообщить эту информацию. 

Прямая оплата на ваш кошелек. 

PHPMySQL
5 лет назад
masterbober
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад