Небольшая доработка самописного PHP+MYSQL сайта

Нужно:

Изменить порядок отображения категорий курсов в подменю на сайте. Сейчас 7-ая категория показывается раньше 6-ой (а всего их в подменю помещается 6, так что 6-ой не видно, а хотелось бы видеть ее вместо 7-ой).

см. скриншот 1 админка.jpg

см. скриншот 2 подменю.jpg

Сайт status-kurs.ru написан много лет назад вручную на PHP & MYSQL. Дорабатывался много раз разными программистами, все отмечали простоту доработок, т.к. структура сайта и сам код выполнены грамотно, логично и аккуратно.

Структура такова:

1) Ядро

2) Админская PHP часть (там же и ее внешний вид)

3) Пользовательская PHP часть и tpl (html) шаблоны для десктопной и мобильной версий.

Пример кода сайта (пользовательской части PHP) в приложении kurs_cat.php в архиве rar

Сколько это может занять у вас по времени и сколько примерно может стоить?

Или что вам нужно, чтобы сообщить эту информацию.

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