Нужно скопировать сайт страницу сайта на WP

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка123 просмотра
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Нужно эту сраницу https://www.shokoladki.ru/collect-the-set/ перенести сюда http://macherielab.ru/mybox/ если что я могу помочь в коде главное чтобы за 3-4 дня все сделать

5 лет назад
jaroslav008
Ярослав 
27 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад