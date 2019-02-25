Opencart 3.0 разработка/доработка шаблона ИМ

Приветствую друзья! Требуется в ускоренном режиме установить, настроить, допилить компоненты для интернет-магазина.

Фронт работ по проекту не маленький, минимум на 7-10 дней. Будем двигаться от простого к сложному.

Нужно быть свободным на некоторое время, так как в день работы на 6-10 часов обеспечено.

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1) Кодовая фраза "Люблю Опенкарт"

2) Цена за 1 час работы.

3) Скайп/Telegram

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