Opencart 3.0 разработка/доработка шаблона ИМ

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка119 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Приветствую друзья! Требуется в ускоренном режиме установить, настроить, допилить компоненты для интернет-магазина. 

Фронт работ по проекту не маленький, минимум на 7-10 дней. Будем двигаться от простого к сложному. 

Нужно быть свободным на некоторое время, так как в день работы на 6-10 часов обеспечено.

Оформить заявку:

1) Кодовая фраза "Люблю Опенкарт"

2) Цена за 1 час работы. 

3) Скайп/Telegram

4) Три последних работы по Opencart

OpenCart
5 лет назад
foxunion
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад