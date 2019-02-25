Парсер агрегаторов и сайтов для вордпресса

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок126 просмотров
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Требуется написать парсер который ежедневно будет парсить данных с нескольких агрегаторов и автоматом размещать данные на движке вордпресса 

Подскажите по цене и по срокам?

5 лет назад
kylikovvitaliy
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад