Необходимо восстановить проект на Ruby с Bitbucket на голый сервер плюс внести небольшие правки по верстке
Сделать сайт с автоматическим парсингом товаров с сайта
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Создать сайт с автоматическим парсингом товаров
Главный критерий работать быстро, качественно и самое главное не дорого, Просьба студий не беспокоить, не тратьте мое и свое время, со студиями не по пути,
За всеми подробностями пишите в лс, дам контакты там все более детально обсудим. Спасибо за Ваше внимание
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