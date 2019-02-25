Корректировки сайта ocstore

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки97 просмотров
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Необходимы небольшие доработки на сайте ocstore 2.3:

1. Изменить горизонтальное меню и добавить возможностью вставки баннера в раскрывающееся окно.

2. Настроить стили дополнительного меню на сайте.

3. Изменить схему отображения брендов на странице производителей.

4. Поправить стиль пары модулей в соответствии с темой сайта.

5 лет назад
morozzz16
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад