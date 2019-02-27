Требуется разработать парсер для яндекс маркета

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок124 просмотра
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Парсер яндекс маркета нужен для мониторинга цен конкурентов.

5 лет назад
Andrey8122
Андрей 
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад