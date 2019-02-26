Внести правки в PHP скрипт

Парсер яндекс маркета нужен для мониторинга цен конкурентов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть PHP скрипт, который обращается по API и формирует массив данных. Нужно изменить параметры в запросе данных по API. Сам скрипт и ТЗ предоставлю по запросу.
Бюджет 10$, сроки - 1 день
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