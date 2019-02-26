Внести правки в PHP скрипт

$10
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок134 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть PHP скрипт, который обращается по API и формирует массив данных. Нужно изменить параметры в запросе данных по API. Сам скрипт и ТЗ предоставлю по запросу. 

Бюджет 10$, сроки - 1 день

PHP
5 лет назад
Log737
Иван 
38 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад