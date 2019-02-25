Создать верстку

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок162 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Создать лендинг практически в точь в точь, как этот https://piratebay.ltd/ru/

Нужны правки только по тексту и дизайну. Дизайн и т.д. предоставлю.

Уже имеется готовый сайт на движке bootstrap (scruge.fun), верстка нужна на него.

5 лет назад
Patriarhmaybach
Россия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад