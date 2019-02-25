Увеличение производительности сайта

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки120 просмотров
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Увеличение производительности сайта. 

1. Уменьшение First Byte до 0,3 сек, сейчас 1,466  

2. Улучшение показателей PageSpeed Insights до зеленой зоны. 

Основные рекомендации на сегодняшний день: 

Минимизируйте работу в основном потоке 

Сократите время выполнения кода JavaScript 

Устраните ресурсы, блокирующие отображение 

Отложите загрузку неиспользуемого контента CSS 

На сегодняшний день внедрено: 

http/2. 

кода ответа 304 

php 7.3 

InnoDB 

Объединены мелкие изображения шаблона  

Объединены мелкие стили, важные стили включить в инлайн.

5 лет назад
Saulyak2
Василий 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
24 отзыва