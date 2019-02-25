Парсер яндекс маркета нужен для мониторинга цен конкурентов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Увеличение производительности сайта.
1. Уменьшение First Byte до 0,3 сек, сейчас 1,466
2. Улучшение показателей PageSpeed Insights до зеленой зоны.
Основные рекомендации на сегодняшний день:
Минимизируйте работу в основном потоке
Сократите время выполнения кода JavaScript
Устраните ресурсы, блокирующие отображение
Отложите загрузку неиспользуемого контента CSS
На сегодняшний день внедрено:
http/2.
кода ответа 304
php 7.3
InnoDB
Объединены мелкие изображения шаблона
Объединены мелкие стили, важные стили включить в инлайн.
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