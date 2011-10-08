Необходим логотип компании продающей Автомобильные шины и диски! сайт rezinaua.com Результат в PSD, промежуточные в jpg
Логотип сайта
Приветствую всех участников!
Необходим логотип для сайта. Ниша, обучение заработку в интернете, "ИНФО-БИЗНЕС"
Основные цвета: Синий, ярко-серый и черный. Эти три цвета будут выражены на официальном сайте.
Описание того что будет на сайте: Бесплатные и платные обучающие курсы, как для новичков интернета так и для профессионалов.
Основные курсы будут в видео формате.
Пример логотипа можете посмотреть на сайте www.info-dvd.ru, та-же тематика.
Все остальное на свое усмотрение.
Выбранный исполнитель
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