Логотип сайта

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен24 заявки262 просмотра

Приветствую всех участников!

Необходим логотип для сайта. Ниша, обучение заработку в интернете, "ИНФО-БИЗНЕС"

Основные цвета: Синий, ярко-серый и черный. Эти три цвета будут выражены на официальном сайте.

Описание того что будет на сайте: Бесплатные и платные обучающие курсы, как для новичков интернета так и для профессионалов.

Основные курсы будут в видео формате.

Пример логотипа можете посмотреть на сайте www.info-dvd.ru, та-же тематика.

Все остальное на свое усмотрение.

14 лет назад
abuaisha
Магас 
34 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Natali_Mis
52 года
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$50
2 дня
Своевременно выполнила работу. предложив множество вариантов. Пытаясь угодить заказчику, постоянно изменяла по моему требованию разные детали работы. Я остался доволен. Удачи!
Очень хороший заказчик, приятно было работать.Оплата мгновенная. Ни каких нареканий.

Заявки фрилансеров

Natali_Mis
52 года
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад