Логотип сайта

Приветствую всех участников!

Необходим логотип для сайта. Ниша, обучение заработку в интернете, "ИНФО-БИЗНЕС"

Основные цвета: Синий, ярко-серый и черный. Эти три цвета будут выражены на официальном сайте.

Описание того что будет на сайте: Бесплатные и платные обучающие курсы, как для новичков интернета так и для профессионалов.

Основные курсы будут в видео формате.

Пример логотипа можете посмотреть на сайте www.info-dvd.ru, та-же тематика.

Все остальное на свое усмотрение.