Логотип в кривых в соответствии с макетом

Нужно написать слово "Эксклюзив" каллиграфическим почерком. В настоящее время используется шрифт "Декор", но клиент хочет, чтобы было старинное начертание, с вензелями и росчерками. Сначала нужен скан карандашных набросков (сколько не жалко, но не менее ...