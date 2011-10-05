Логотип в кривых в соответствии с макетом

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт9 заявок253 просмотра

Необходим логотип в кривых в соответствии с макетом: рисунок + текст (2 файла в приложении).

Результат в .ai .eps файлах, мин. 300dpi.

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14 лет назад
cv14
45 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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