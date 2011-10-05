Приветствую всех участников! Необходим логотип для сайта. Ниша, обучение заработку в интернете, "ИНФО-БИЗНЕС" Основные цвета: Синий, ярко-серый и черный. Эти три цвета будут выражены на официальном сайте. Описание того что будет на ...
Логотип в кривых в соответствии с макетом
Необходим логотип в кривых в соответствии с макетом: рисунок + текст (2 файла в приложении).
Результат в .ai .eps файлах, мин. 300dpi.
Оплата на карточку ПриватБанка
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