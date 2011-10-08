Логотип должен ассоциироваться: с саморазвитием, позитивным настроением, новыми знакомствами, перспективностью, уверенностью в себе и завтрашнем дне, желанием изменять свою жизнь к лучшему. Область деятельности компании: деловые и бизнес-тренинги на основе настольных игр и новых ...
Приватный проект для Сергея Комова (BlackH)
Приватный проект для Сергея Комова (BlackH)
Требуется разработать логотип для туристического сайта. Все пожелания отправлю по почте.
Спасибо!
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