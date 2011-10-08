Приватный проект для Сергея Комова (BlackH)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен3 заявки147 просмотров

Приватный проект для Сергея Комова (BlackH)

Требуется разработать логотип для туристического сайта. Все пожелания отправлю по почте.

Спасибо!

14 лет назад
kimbee
46 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

BlackH
Комов 
51 год
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
87 отзывов
14 лет назад
$100
2 дня
Сергей, в очередной раз, создал великолепный логотип ! Спасибо !
Алексей образец идеального заказчика. Буду рад дальнейшему сотрудничеству

Заявки фрилансеров

BlackH
Комов 
51 год
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
87 отзывов
14 лет назад