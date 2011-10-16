Создать логотип

Логотип должен ассоциироваться: с саморазвитием, позитивным настроением, новыми знакомствами, перспективностью, уверенностью в себе и завтрашнем дне, желанием изменять свою жизнь к лучшему. Область деятельности компании: деловые и бизнес-тренинги на основе настольных игр и новых ...