Приветствую! Необходимо нарисовать графическую часть для логотипа компании "Владаренда". Текстовая часть уже есть, но можете предложить свой вариант. Компания занимается коммерческой и бизнес недвижимостью. Подробный бриф на изготовление ...
Создать логотип
логотип для http://dom-kvartira-dacha.ru/ (левый верхний угол вместо логотипа шаблона) флеш.
Выбранный исполнитель
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