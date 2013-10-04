nubbiry

Светлана nubbiry

 
50 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
8-985-220-48-35

8-985-220-48-35

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$300
5 баллов
10 лет назад
Перенос сайта с wordpress на joomla
JoomlaWordPress
Все нормально.
Разобрались. Рекомендую.
Ответный отзыв
keener84
Олег 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Opencart
Opencart
Четкое ТЗ, быстрая оплата. Рекомендую!
Быстро, грамотно.
Ответный отзыв
joomart
56 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$200
10 баллов
11 лет назад
Настроить шаблон ZT_Movies
Joomla
Спасибо за сотрудничество
Человек правильно и быстро реагирует на поставленную задачу. Своевременно предлагает лучшее решение проблемы, терпеливо и внятно доводит до сознания заказчика алгоритм выполнения задачи. Не смотря на мою занятость и невозможность вовремя отвечать на сообщения и выполнять нужные действия, всё было выполнено правильно и в срок. Довольна- рекомендую.
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PHP_Warrior
Юрий 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Донастроить virtuemart
Отличный заказчик, оплата без проблем. Рекомендую!
Отличный исполнитель, оперативно всё поправил, не отказался от дополнительного задания. Рекомендую.
Ответный отзыв
JLife
36 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Доработать сайт на JOOMLA 2.5
Joomla
Пока Светлана думала - я уже сделал все работу) За что и получил своевременную оплату в полном размере. Спасибо за сотрудничество.
Более чем оперативно. Спасибо.
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