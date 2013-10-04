Перенос информации http://kamerton-realty.ru/ на joomla 2.5. Желателен этот шаблон http://www.kamerton-realty.ru/1/
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Поменять контакты в шапке http://kupifirst.ru/ и вывести в админку функционал смены контактов.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен11 лет назад
Настроить сообщения с сайта через крон. Допилить личный кабинет. Поправить поля. http://domik93.ru/Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужен аналог сайта http://afy.ru/.Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт11 лет назад
Для http://lovi-podarok.ru/ нужно написать модуль, который будет формировать прайс-лист в формате YML, Excel или CSV для яндекс маркета из базы данных магазина и выкладывать этот файл в корень сайта.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
На сайте http://lovi-podarok.ru/, выскакивает ошибка при оформлении заказа. Надо настроить корзину и сделать заказ в один клик.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен11 лет назад
В магазине http://lovi-podarok.ru/korzina/edit_shipment настроить модуль доставки.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт12 лет назад
1. На сайте http://lovi-podarok.ru/ при выборе доставки возникает циклическая ошибка- убрать ошибку. 2. Сделать размер карточек товара одинаковым.HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
На http://domik93.ru/ надо настроить обновление объявлений, а-то они уже забиваются "истекшими" и cron, чтобы письма раз в неделю рассылались "Уважаемый пользователь, обновите, пожалуйста Ваше объявление" Главное, чтобы база объявлений не уменьшалась- т.е. без удалений.Системное программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $250
На сайте http://lovi-podarok.ru/, настроить шаблон http://demo.omegatheme.com/joomla25/ot_naturalcosmetics/ исходники прилагаются.Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт12 лет назад
http://lovi-podarok.ru/ Движок joomla 2.5 Требуется прописать пути сохранения обновлений фото, поправить права доступа.Завершен12 лет назад
- $100Базы данных5 заявокЗакрыт12 лет назад
На сайте http://www.kamerton-realty.ru/ представлена база недвижимости, необходимо настроить поля забивки объекта- площадь, этаж и т п.Базы данных4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Настроить произвольные поля. http://www.kamerton-realty.ru/wp2/Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт12 лет назад
Обновить сайт http://kamerton-realty.ru/ , joomla.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Настроить шаблон-кодировку поправить, закончить перевод на русский язык. http://arenda-on-line.info/Закрыт12 лет назад
- $100
Задача: - перенести объявления и пользователей со старой базы в новый сайт domik93.ru на wordpress, - разослать пользователям письма для смены пароля (текст согласуем). сроки и стоимость: ...Базы данныхнет заявокЗакрыт12 лет назад
Базу объявлений для сайта на qpl требуется конвертировать для wordpress.Завершен12 лет назад
Сайт http://kamerton-realty.ru/, нужна заглушка, чтобы пользователи у которых не установлен flash плеер видели сайт.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт12 лет назад