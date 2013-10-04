На http://domik93.ru/ надо настроить обновление объявлений, а-то они уже забиваются "истекшими" и cron, чтобы письма раз в неделю рассылались "Уважаемый пользователь, обновите, пожалуйста Ваше объявление" Главное, чтобы база объявлений не уменьшалась- т.е. без удалений.