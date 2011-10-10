Нарисовать визитку, уложить уникально буквы на "лого".
Дизайн логотипа для портала «МолГород»
Общая информация:
Название: Образовательно-информационный молодежный портал Чебоксар
Название сайта: molgorod.info
Латиницей: MolGorod
Направление деятельности: Молодежные мероприятия города, образовательные проекты, новости, вакансии, консультации
Одно из основных мероприятий портала «МолГород» – форум «МолГород». Это ежегодный палаточный город молодёжи, где более 1000 молодых людей встречаются с топ-менеджерами, экспертами в различных областях (экономика, информационные технологии, волонтерство, политика, журналистика и др.), депутатами, предпринимателями и т.д. В течение 5 дней молодые люди учатся, отдыхают, занимаются спортом, устраивают дискотеки, музыкальные марафоны и отлично проводят время на берегу реки Волга. Любой желающий может приехать с готовым проектом и найти инвестора или партнера для его реализации. Форум проходит каждый год в июне. В 2012 г. он будет проходить в 4-ый раз.
Пожелания к общему дизайну:
- Молодежный, современный, стильный, креативный, индивидуальный, максимально узнаваемый дизайн;
- Логотип должен отражать сферу деятельности компании;
- Необходимо совмещение логотипа и названия компании;
- Изящность, Простота
Должен содержать графическую идею, «фишку» и сопровождающее его название четкое и неискаженное.
Требования к логотипу:
- строго горизонтальное расположение,
- отсутствие мелких деталей,
- Логотип (начертание – кириллицей), фирменные цвета;
- Должен хорошо смотреться как в цвете, так и в черно-белом исполнении.
- Логотип должен быть в двух вариантах: МолГород (название форума) и МолГород.инфо (название сайта)
Целевая аудитория –
Молодежь 14-30 лет, интересующиеся саморазвитием, посещающие тренинги, студенты и старшие школьники, социально-активные, зачастую в поисках себя и своего места в жизни
- Молод.орг-ции
- Учеб.заведения
- Органы власти
- Бизнес-партнеры
- СМИ
Мы платим за воплощение задуманной идеи, но даем возможность творчески и нестандартно подойти к работе, полностью раскрыв свой потенциал художника.
Организатор оставляет за собой право попросить внести желаемые несущественные изменения в тот вариант, который будет выбран.
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КТО НЕ УСПЕЛ РАЗМЕСТИТЬ СВОИ РАБОТЫ ДО ЗАВЕРШЕНИЯ КОНКУРСА
МОГУТ ВЫСЛАТЬ ИХ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС:[email protected]
итоги будут подводится в течение 3 дней.
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Заявки фрилансеров
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