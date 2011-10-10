Дизайн логотипа для портала «МолГород»

# 1 — $ 100

Общая информация:

Название: Образовательно-информационный молодежный портал Чебоксар

Название сайта: molgorod.info

Латиницей: MolGorod

Направление деятельности: Молодежные мероприятия города, образовательные проекты, новости, вакансии, консультации

Одно из основных мероприятий портала «МолГород» – форум «МолГород». Это ежегодный палаточный город молодёжи, где более 1000 молодых людей встречаются с топ-менеджерами, экспертами в различных областях (экономика, информационные технологии, волонтерство, политика, журналистика и др.), депутатами, предпринимателями и т.д. В течение 5 дней молодые люди учатся, отдыхают, занимаются спортом, устраивают дискотеки, музыкальные марафоны и отлично проводят время на берегу реки Волга. Любой желающий может приехать с готовым проектом и найти инвестора или партнера для его реализации. Форум проходит каждый год в июне. В 2012 г. он будет проходить в 4-ый раз.

Пожелания к общему дизайну:

- Молодежный, современный, стильный, креативный, индивидуальный, максимально узнаваемый дизайн;

- Логотип должен отражать сферу деятельности компании;

- Необходимо совмещение логотипа и названия компании;

- Изящность, Простота

Должен содержать графическую идею, «фишку» и сопровождающее его название четкое и неискаженное.

Требования к логотипу:

- строго горизонтальное расположение,

- отсутствие мелких деталей,

- Логотип (начертание – кириллицей), фирменные цвета;

- Должен хорошо смотреться как в цвете, так и в черно-белом исполнении.

- Логотип должен быть в двух вариантах: МолГород (название форума) и МолГород.инфо (название сайта)

Целевая аудитория –

Молодежь 14-30 лет, интересующиеся саморазвитием, посещающие тренинги, студенты и старшие школьники, социально-активные, зачастую в поисках себя и своего места в жизни

- Молод.орг-ции

- Учеб.заведения

- Органы власти

- Бизнес-партнеры

- СМИ

Мы платим за воплощение задуманной идеи, но даем возможность творчески и нестандартно подойти к работе, полностью раскрыв свой потенциал художника.

Организатор оставляет за собой право попросить внести желаемые несущественные изменения в тот вариант, который будет выбран.

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КТО НЕ УСПЕЛ РАЗМЕСТИТЬ СВОИ РАБОТЫ ДО ЗАВЕРШЕНИЯ КОНКУРСА

МОГУТ ВЫСЛАТЬ ИХ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС:[email protected]

итоги будут подводится в течение 3 дней.

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