Здравствуйте! Задача - разработать логотип для компании "Умный дом". На основе логотипа будет создаваться весь фирменный стиль, это надо учитывать. Компания занимается электромонтажем, установкой "умных" электросистем, энергосбережения, автоматизация ...
Приватный проект для Ковальски Дмитрий (ZXTimon)
Отрисовать логотип для Юридического центра "Эксперт"
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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