Приватный проект для Ковальски Дмитрий (ZXTimon)

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Завершен2 заявки128 просмотров

Отрисовать логотип для Юридического центра "Эксперт"

14 лет назад
Coolover
34 года
14 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

ZXTimon
38 лет
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
14 лет назад
$10
1 день
Продолжаем сотрудничать с Дмитрием, чем я очень довольна логотип отрисован очень хорошо, и утвержден заказчиком с первого раза! Спасибо, Дмитрий за четкую и оперативную работу
Анастасия, спасибо за точное ТЗ оно как раз и помогло оперативно выполнить данный заказ. Всегда рад нашему сотрудничеству! Так держать!

Заявки фрилансеров

ZXTimon
38 лет
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
14 лет назад

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