Нарисовать логотип для компании Интернет - провайдера. название компании ООО "Системы Интернет Бизнеса". бюджет $15 срок 2 - 3 дня
Создать логотип (туризм)
Здравствуйте,
Требуется разработать логотип для туроператора въездного туризма в Россию (туры по России для иностранцев).
На основе логотипа будет создаваться фирм.стиль.
количество цветов – до трех 3 вкл. (макс 4) см.бриф
шрифт как в примере и на ваше усмотрение
логотип в русской тематике (хохлома или другая стилистика, русские промыслы (можно художественные) или что-то другое)
от вас нужно 2 варианта:
1. ваш вариант логотипа
2. по моему примеру
в .psd
P.S. после конкурса нужно разработать фирм.стиль
Победитель конкурса
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