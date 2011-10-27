Создать логотип (туризм)

# 1 — $ 100

Здравствуйте,

Требуется разработать логотип для туроператора въездного туризма в Россию (туры по России для иностранцев).

На основе логотипа будет создаваться фирм.стиль.

количество цветов – до трех 3 вкл. (макс 4) см.бриф

шрифт как в примере и на ваше усмотрение

логотип в русской тематике (хохлома или другая стилистика, русские промыслы (можно художественные) или что-то другое)

от вас нужно 2 варианта:

1. ваш вариант логотипа

2. по моему примеру

в .psd

P.S. после конкурса нужно разработать фирм.стиль