Создать логотип (туризм)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен79 заявок2396 просмотров
#1$100

Здравствуйте,

Требуется разработать логотип для туроператора въездного туризма в Россию (туры по России для иностранцев).

На основе логотипа будет создаваться фирм.стиль.

количество цветов – до трех 3 вкл. (макс 4) см.бриф

шрифт как в примере и на ваше усмотрение

логотип в русской тематике (хохлома или другая стилистика, русские промыслы (можно художественные) или что-то другое)

от вас нужно 2 варианта:

1. ваш вариант логотипа

2. по моему примеру

в .psd

P.S. после конкурса нужно разработать фирм.стиль

14 лет назад
wrxsux1
Мис 
41 год
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва

Победитель конкурса

Nadechka
Надежда 
42 года
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
14 лет назад
#1
Отличная работа с логотипом. Надежда делает работу быстро, качественно и со вкусом. Будем сотрудничать по фирменному стилю. Я уверен, что результат мне понравиться.
Грамотный, вежливый заказчик! Рекомендую! Четкая формулировка задания, оперативное обсуждение деталей, быстрая доброжелательная проверка и мгновенная оплата. Остались самые приятные впечатления от сотрудничества! Буду рада продолжить работу по разработке фирменного стиля.

Заявки фрилансеров

Nadechka
Надежда 
42 года
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
14 лет назад
#1