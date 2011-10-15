Нарисовать логотип для интернет-провайдера

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен4 заявки144 просмотра

Нарисовать логотип для компании Интернет - провайдера.

название компании ООО "Системы Интернет Бизнеса".

бюджет $15

срок 2 - 3 дня

14 лет назад
Capitan_
Игорь 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

xyliganka
Вика 
31 год
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$15
2 дня
Мои лучшие впечатления от полученного результата. Работа сделана быстро и качественно. Спасибо!
Сотрудничеством осталась довольна!

Заявки фрилансеров

xyliganka
Вика 
31 год
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад