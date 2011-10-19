Приватный проект для Евгении Алиферовой

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен5 заявок169 просмотров

Разработать логотип для Магазина игрушек.

14 лет назад
Safronov-Ivan-V
Иван 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

alijane
37 лет
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$60
4 дня
Работа сделана быстро и очень качественно, несмотря на большие запросы. Рекомендую воспользоваться услугами Евгении!
Очень понравилось работать с Иваном. Ответственный и порядочный заказчик и очень приятный и позитивный человек) Надеюсь, будем продолжать сотрудничество и дальше)

Заявки фрилансеров

alijane
37 лет
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад