Логотип для коллективных блогов

Целевая аудитория - студенты со всех стран СНГ и прибалтики. Блоги об Америке и о программе студенческого обмена в Америку.

Нужен оригинальный логотип под этот шаблон: http://street-spirit.dev.stfalcon.com/ (чтобы вписывался в шаблон гармонично, возможны небольшие переделки шаблона под логотип).

Логотип должен быть без наворотов, красивым и современным. Объязательно использование названия сайта "В Америке" и желательно домен ".com". Есть вариант использование за основу таблички улиц в америке (например см. в прикреплении ). Вместо TIME написать "В АМЕРИКЕ" и вместо Square ".com". И статую свободы перенести влево.

Если логотип понравится, возможен заказ дизайна.