Логотип для коллективных блогов

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Завершен23 заявки310 просмотров

Целевая аудитория - студенты со всех стран СНГ и прибалтики. Блоги об Америке и о программе студенческого обмена в Америку.

Нужен оригинальный логотип под этот шаблон: http://street-spirit.dev.stfalcon.com/ (чтобы вписывался в шаблон гармонично, возможны небольшие переделки шаблона под логотип).

Логотип должен быть без наворотов, красивым и современным. Объязательно использование названия сайта "В Америке" и желательно домен ".com". Есть вариант использование за основу таблички улиц в америке (например см. в прикреплении ). Вместо TIME написать "В АМЕРИКЕ" и вместо Square ".com". И статую свободы перенести влево.

Если логотип понравится, возможен заказ дизайна.

14 лет назад
dizmatrica1212
Игорь 
52 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Misha_Korchagina
Миша Корчагина 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$30
2 дня
Все хорошо. Спасибо за работу.
Спасибо за проект. Работа над ним доставила мне удовольствие. Вы замечательный заказчик)))))

Заявки фрилансеров

Misha_Korchagina
Миша Корчагина 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад