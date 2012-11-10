Прошу прощенья, что долго не оставлял отзыв! Спасибо за выполненную работу! Сразу видно, что человек ответственно подходит к работе. Андрей пару раз делал переработки макета, за что ему отдельное спасибо! Рекомендую всем обращаться к Андрею!