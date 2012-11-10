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Александр 0n0ff3

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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Отзывы фрилансеров

DESIGNERfromGOD
Андрэ Стюшон 
53 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Требуется разработать логотип
Все супер )
Прошу прощенья, что долго не оставлял отзыв! Спасибо за выполненную работу! Сразу видно, что человек ответственно подходит к работе. Андрей пару раз делал переработки макета, за что ему отдельное спасибо! Рекомендую всем обращаться к Андрею!
Ответный отзыв
modx-services
Сергей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
79 отзывов(-1)
$50
10 баллов
11 лет назад
Нужно сделать календарь событий на modx (evo)
HTMLMODX
Спасибо, рекомендую.
Обращаюсь второй раз. Результатом доволен, Сергей выполнил доп. работу, которая первоначально не указывалась.
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kontelev
Дмитрий 
33 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Логотип для интернет-магазина
Все четко и вовремя. Знает, чего хочет.
Мы размещали конкурс на разработку логотипа для интернет-магазина, в котором выиграл Дмитрий. Он чётко понял, что хотел увидеть заказчик. Работа была выполнена на отлично, без лишних ненужных деталей и при этом со вкусом. Логотип четко отражает то чем занимается компания. Спасибо ещё раз! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Всем рекомендую обращаться к Дмитрию!
Ответный отзыв
maximentuss
Максим 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Нужно сверстать страницу с проверкой формы
Все отлично.
Спасибо Максиму за выполненную работу! Все сделал четко и как надо. Буду обращаться и дальше!
Ответный отзыв
Melissandra
Татьяна 
34 года
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$70
10 баллов
11 лет назад
Сверстать одностраничник
Александр - отличный заказчик, работать с ним было легко. Оплата моментальная, ответы оперативные, в общем, всё отлично =) Спасибо за сотрудничество!
Работать с Татьяной одно удовольствие, прошу прощенье что долго не оставлял комментарий! Верстка выполнена просто отлично, все читается, код с комментариями, во всех браузерах все одинаково и притом все было сделано в очень короткий срок. Очень доволен работой буду сотрудничать и дальше! Всем советую, обращайтесь к Татьяне!
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