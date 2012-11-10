Нужен логотип для магазина сигар. Есть старое лого - http://goo.gl/dL1Qck , которое хочется переделать под новый дизайн сайта - http://goo.gl/Rs6h5B Требования: - необходимо, чтобы логотип был выпуклым, ...
- $70Логотипы и Знаки37 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Нужно В ТОЧНОСТИ с оригиналом (psd) сверстать страницу. макет - http://clck.ru/95Uap Срок пятница утро.Завершен11 лет назад
Здравствуйте! Нужно доделать верстку: то что сейчас - http://clck.ru/94v5E то что нужно - http://clck.ru/94v5cЗавершен11 лет назад
Нужно сделать проверку 2ух полей при отправке формы. С выводом ошибок. http://clck.ru/93yBgЗавершен11 лет назад
Доброго времени суток! Нужно сверстать одну страничку - http://tinyurl.com/n4wrty4 главное хорошо сделанная резинка для мобильных устройств Условие: Не показывать в портфолио, продукт будет продвигаться по поисковикам!!! Срок: ...Завершен12 лет назад
Если получится без скроллинга с ресайзом то будет очень хорошо Срок до ночиЗавершен12 лет назад
Нужно перевести в вектор лого и надпись Нужно до утра Формат - epsЗавершен12 лет назад
Доброго времени суток! На сайт на modx evolution нужно сделать календарь событий, как должно работать: Когда создаешь новость или мероприятие можно нажать чекбокс и выбрать дату прохождение мероприятия (нужно предусмотреть выбор диапозона дат), ...Завершен12 лет назад
Добрый день! Нужно сделать верстку 2ух страниц psd макетов. Плюс выпадающее меню как на этом сайте - http://clck.ru/3spsL Ширина верстки должна быть 1000px Работа нужна до воскресенья. ...Завершен12 лет назад
Добрый день! Требуется доделать интернет-магазин на modx. Shopkeeper уже установлен, осталось доделать шаблоны и некоторые мелочи. Ссылка - http://clck.ru/3rnt1 Нужно успеть сделать завтра к обедуЗавершен13 лет назад
- $80
Доброго времени суток! Нужно разработать логотип для компании, которая занимается доставкой товаров из США и Европы, а также пересылкой товаров из Москвы в любой регион России. Дизайн сайта в данный момент разрабатывается, на ...Завершен13 лет назад
Доброго времени суток! Требуется доработать lightbox на данной странице сайта - http://clck.ru/1DKB9 На сайте стоит система управления modx. 1) При открытии большой картинки, под ней должны транслироваться,помимо имени, ещё и ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Доброго времени суток! Ищется человек имеющий опыт с битрикс. Нужно внести ряд правок для сайта - http://go-url.ru/1i8. (Прошу реальный адрес нигде не указывать), а именно: ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
Доброго времени суток, фрилансеры! Нужно разработать дизайн 2ух разворотов для каталога товаров. Формат А4. Примеры разворота, фото для каталога, лого и цветок в формате eps, и если ...Фирменный стиль1 исполнительЗавершен13 лет назад
Доброго времени суток! Ищется дизайнер, который будет разрабатывать принты для одежды. Если у кого-то имеется опыт в данной области будем рады обсудить детали. Можно будет сегодня вечером поговорить по телефону ...Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать для кнопки "Далее" переход на страницу "Проекты" (см скриншоты) Получается сделать с помощью: кнопка.addEventListener(MouseEvent.CLICK, fl_ClickToGoToWebPage_9); function fl_ClickToGoToWebPage_9(event:MouseEvent):void { navigateToURL(new URLRequest("http://сайт.ru/#/project/"), "_self"); } ...Завершен13 лет назад
Есть верстка страницы (см приложение) с формой обратной связи. Нужно прикрутить скрипт чтобы после заполнения формы сообщения приходили на почту. Сделать нужно до завтрашнего утра..Завершен13 лет назад
- $250
Нужно разработать фирменный стиль для компании. Название компании - Transweld. Основная деятельность компании - сварка магистральных газопроводов. Фирменный стиль хотелось бы увидеть в строгом, солидном тоне; в темных, сталистых, не ...Фирменный стиль1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $100
Доброго времени суток! Нужно разработать логотип для веб студии. Название компании: HeadStudio Head в названии означает: голову, мозги, интеллект, новые идеи, креативность Внешний вид сайта см. приложение ...Завершен14 лет назад
- $150
Доброго времени суток! Нужно разработать логотип для компании (подробности в приложении) Требования к логотипу: Хочется увидеть стильный, не кричащий, минималистичный, строгий логотип, без ярких сочетаний цветов. Логотип нужен в ...Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен14 лет назад