Предполагается съем большого количества запросов в сутки. Ежедневный порядок съема по одной ПС 50 000- 100 000 слов. ПС: Яндекс + Яндекс (регион) + Гугл + Гугл (регион) На данный ...
Нужно доработать lightbox
Доброго времени суток!
Требуется доработать lightbox на данной странице сайта - http://clck.ru/1DKB9
На сайте стоит система управления modx.
1) При открытии большой картинки, под ней должны транслироваться,помимо имени, ещё и размер с артикулом.
В modx размер - это [*longtitle*], а артикул - [*description*]
2) Нужно добавить в большую картинку иконку печати. Печататься должна картинка и тот текст, который находится под ней (имя, размер, артикул).
Заявки фрилансеров
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