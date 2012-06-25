Нужно доработать lightbox

Доброго времени суток!

Требуется доработать lightbox на данной странице сайта - http://clck.ru/1DKB9

На сайте стоит система управления modx.

1) При открытии большой картинки, под ней должны транслироваться,помимо имени, ещё и размер с артикулом.

В modx размер - это [*longtitle*], а артикул - [*description*]

2) Нужно добавить в большую картинку иконку печати. Печататься должна картинка и тот текст, который находится под ней (имя, размер, артикул).