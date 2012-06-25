Доработочка сайта.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок151 просмотр

Добрый день господа фрилансеры сначала немного не серъезного)))

Британские­ учёные провели опыты с алкоголем.

Оказалось,­ что водка со льдом вредит почкам. Ром со льдом вредит печени. Джин со льдом вредит сердцу. Виски со льдом вредит мозгу.

Блин, этот чёртов лёд невероятно­ вреден!

А теперь к делу:

calypso-yachts.ru

Движок самописный так что придется поковыряться

1 В разделе УСЛУГИ добавить ТИКОВАЯ МЕБЕЛЬ МАТЕРИАЛЛА с возможностью добовлять текст поясняющие данные разделы

2.Обеспечить возможность изменять в слайдере фото

3.Галлерею ЧАРТЕР и СЕРВИС переимновать в СЕРВИС КЛИНИНГ а ЧАРТЕР вынести отдельно

Задача срочная icq 439863016

Оплата в течении суток после выполнения

13 лет назад
zeben
Игорь 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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