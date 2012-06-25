Вы можете сделать такой вариант: http://webmap-blog.ru/examples/ymap-api-v2/marshruts/primer-1.html Только чтобы центр карты был как здесь: http://bumaznik.ru/auxpage_contact/ И вместо строки "Конец: Синема Парк DeLuxe IMAX" и поля ввода был написан ...
Доработочка сайта.
Добрый день господа фрилансеры сначала немного не серъезного)))
Британские учёные провели опыты с алкоголем.
Оказалось, что водка со льдом вредит почкам. Ром со льдом вредит печени. Джин со льдом вредит сердцу. Виски со льдом вредит мозгу.
Блин, этот чёртов лёд невероятно вреден!
А теперь к делу:
Движок самописный так что придется поковыряться
1 В разделе УСЛУГИ добавить ТИКОВАЯ МЕБЕЛЬ МАТЕРИАЛЛА с возможностью добовлять текст поясняющие данные разделы
2.Обеспечить возможность изменять в слайдере фото
3.Галлерею ЧАРТЕР и СЕРВИС переимновать в СЕРВИС КЛИНИНГ а ЧАРТЕР вынести отдельно
Задача срочная icq 439863016
Оплата в течении суток после выполнения
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