Модуль оплаты "Пустышка" для OpenCart 1.5.1.3

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Закрыт1 заявка97 просмотров

Нужно написать модуль оплаты "Пустышка" для OpenCart 1.5.1.3

То есть, просто текстовый блок, в котором я мог бы написать все свои реквизиты для приема оплаты, ну и прочую информацию.

Нужно чтобы было именно как модуль, и чтобы можно было настраивать название типа оплаты, которое отображается клиенту и чтобы содержимое текстового поля, где все реквизиты и доп. инфа можно было редактировать из админки модуля, чтобы все было красиво, юзабельно, при большом количестве текста не разъезжалось.

Я так понимаю это можно переделать например из готовых модулей типа Оплата по безналу или подобного, но так как я не программист, то сам этого сделать не могу.

цена 10 у.е.

ася 203-410-102

Opencart
13 лет назад
Alex_Sn
45 лет
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

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