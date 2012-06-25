Нужно написать модуль оплаты "Пустышка" для OpenCart 1.5.1.3

То есть, просто текстовый блок, в котором я мог бы написать все свои реквизиты для приема оплаты, ну и прочую информацию.

Нужно чтобы было именно как модуль, и чтобы можно было настраивать название типа оплаты, которое отображается клиенту и чтобы содержимое текстового поля, где все реквизиты и доп. инфа можно было редактировать из админки модуля, чтобы все было красиво, юзабельно, при большом количестве текста не разъезжалось.

Я так понимаю это можно переделать например из готовых модулей типа Оплата по безналу или подобного, но так как я не программист, то сам этого сделать не могу.

цена 10 у.е.

ася 203-410-102