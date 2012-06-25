Нужен скриптик для интернет-магазина, который будет предлагать ссылку на поиск изображения товара, которое отстутсвует, в гугле. Подробности в личке.
Доработка Интернет-магазина Joomla 1.7.3 VM 2.0
1. В адресе товара заменить типовой идентификатор джумлы на артикул товара.
После описания товара должно стоять тере. -
В данный момент такой вид:
сумки/elegantnaya-modnaya-sumka-iz-kozhi-pitona-se rogo-tsveta-na-molnii-s-pugovkoj2012-05-25-04-50-5 4964640211.html
2. На страницах выдачи категории с товарами добавить возможность вставлять описание внизу.
- Для каждой категории и подкатегории должна быть возможность вставки уникального текста. пример www.wildberries.ru/catalo...
- Для каждой страницы категории должна быть возможность вставки уникального текста.
Тоетсь на каждой странице 1,2,3,4,5... должен быть уникальный текст.
3. В конце каждой страницы должен быть .html в том числе страниц категорий.
4. В карточку товара вставить прокрутку от предыдущего к следующему товару.
5. Тег Н1 в категориях должен быть таким же как заголовок меню.
6. Наладить работу модуля вопросы и ответы.
(модуль установлен, но не привязан к странице)
7. На главную страницу внизу выводить информационный блок со статьями Статьями.
8. Настроить кастумное поле Видео. В данном поле содержится ссылка на ютуб. Данное видео должно отображаться в карточке товара.
9. Файл выгрузки на яндекс маркет. реализовать эту возможность
10. Рассчитывать скидку 5% при оформлении заказа через корзину.
- размер скидки должен устанавливаться через админку.
11. Если у товара стоит статус “Под заказ”
При оформлении заказа через корзину не должны отображаться следующие поля:
- способ доставки
- способ оплаты наличными при получении.
12. Нумерацию заказов сделать человеческого вида №0123 в данный момент ds32j128
Заявки фрилансеров
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