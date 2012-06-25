Доработка Интернет-магазина Joomla 1.7.3 VM 2.0

1. В адресе товара заменить типовой идентификатор джумлы на артикул товара.

После описания товара должно стоять тере. -

В данный момент такой вид:

сумки/elegantnaya-modnaya-sumka-iz-kozhi-pitona-se rogo-tsveta-na-molnii-s-pugovkoj2012-05-25-04-50-5 4964640211.html

2. На страницах выдачи категории с товарами добавить возможность вставлять описание внизу.

- Для каждой категории и подкатегории должна быть возможность вставки уникального текста. пример www.wildberries.ru/catalo...

- Для каждой страницы категории должна быть возможность вставки уникального текста.

Тоетсь на каждой странице 1,2,3,4,5... должен быть уникальный текст.

3. В конце каждой страницы должен быть .html в том числе страниц категорий.

4. В карточку товара вставить прокрутку от предыдущего к следующему товару.

5. Тег Н1 в категориях должен быть таким же как заголовок меню.

6. Наладить работу модуля вопросы и ответы.

(модуль установлен, но не привязан к странице)

7. На главную страницу внизу выводить информационный блок со статьями Статьями.

8. Настроить кастумное поле Видео. В данном поле содержится ссылка на ютуб. Данное видео должно отображаться в карточке товара.

9. Файл выгрузки на яндекс маркет. реализовать эту возможность

help.yandex.ru/partnermar...

10. Рассчитывать скидку 5% при оформлении заказа через корзину.

- размер скидки должен устанавливаться через админку.

11. Если у товара стоит статус “Под заказ”

При оформлении заказа через корзину не должны отображаться следующие поля:

- способ доставки

- способ оплаты наличными при получении.

12. Нумерацию заказов сделать человеческого вида №0123 в данный момент ds32j128