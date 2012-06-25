Подредактировать css

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Завершен4 заявки156 просмотров

Необходимо подредактировать css темы tableware в Webasyst Shop-Script. Нужно что бы эта тема очень напоминала этот сайт (фон, шрифты и т.д) http://www.omsa.com/ru/company.aspx (меню выпадающее делать ненадо). НЕДОРОГО.

CSSWebasyst
13 лет назад
menstone
Михаил 
42 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

sitekeys
Дмитрий 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
47 отзывов
13 лет назад
$20
1 день
Выполнил работу на отлично. Рекомендую!
Приятно было поработать. Четкое тз. Моментальная оплата.

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sitekeys
Дмитрий 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
47 отзывов
13 лет назад