Требуется перевести форму регистрации на SVARX

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка114 просмотров

Необходимо перевести форму регистрации на технологию SVARX.

Похоже на реализацию- http://passport.yandex.ru/passport?mode=register

- с валидацией и выводом сообщений о ошибках

Требуется знание:

- php

- sajax

- mysql

- js

ОПЛАТА ПО ДОГОВОРЕННОСТИ

JavaScriptMySQLPHP
13 лет назад
jobmsk
51 год
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Wentol
40 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$60
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Wentol
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