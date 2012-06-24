Отредактировать все цены CS-Cart

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Завершен1 заявка159 просмотров

Есть магазин на базе движка CS Cart

Необходимо все цены на все товары (около 26 тысяч) умножить на 8,1

Для чего это нужно:

Сейчас валюта по-умолчанию стоит доллар (курс 1.00 - это курс базовый, его менять нельзя, от него пляшут все остальные валюты), все остальные валюты привязаны к доллару, курс гривны 0,124 (одна восьмая от доллара), курс евро 1,24 ( опять же по отношению к доллару).

Мне необходимо валютой по умолчанию поставить гривну! Когда я это делаю - курс гривны становится равным 1,00 - в итоге все цены что были в долларах становятся такими же в гривнах. Поменять это никак нельзя. Поэтому и стала такая задача.

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Очень Срочно!

13 лет назад
denisxxxl
40 лет
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4 года назад

Выбранный исполнитель

hiberok
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2 часа назад
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hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
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2 часа назад
13 лет назад
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