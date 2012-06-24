Необходимо перенести небольшой форум (всего 50 пользователей и столько же тем) с punbb на vBulletin, с сохранением всех сообщения, юзеров, переписок и т.д. Ищем человека, имеющего большой опыт работы с vBulletin, так ...
Cделать сайт
Турнирная/ Микс (gather) система под игру CS Source
Более подробно о системе
Сам веб-интерфейс – domen/mix/
Веб интерфейс представляет собой уникальную систему для проведений командных игр между геймерами игры Counter Strike Source.
А) Пользователь на главной странице данного веб-интерфейса нажимает СОЗДАТЬ ИГРУ (Создает игру, указывая карту, кол-во участников, режим игры и т.д)
Б) Созданная пользователем игра отображается на главной странице веб-интерфейса в списке игр.
Остальные пользователи могут кликнуть на название игры и вступить в любую созданную игру, на странице игры нажать кнопку Вступить.
Когда все зашли на игровой сервер, то Игровой Сервер сs source считывает данные с БД и загружает на сервер игровую карту уже с параметрами этой игры, иначе говоря – запускает матч с данными из БД.
В) Игровые сервера распознают соединившихся к нему пользователей по идентификатору с базы данных; сервер «понимает» все возможные поведения игроков на сервере, и выполняет функции – старт, игра, окончание, дополнительное время и т.д…
Г) В итоге все данные сыгранной игры, игровой сервер записывает в базу данных сайта
Общие данные хранятся и сортируются на странице Истории Всех Игр.
Кроме этого, в истории каждой игры хранится «повтор матча (демка)» (Во время старта игр на сервере, на каждому сервере транлятор STV – записывает демку. Специальный скрипт высчитывает название записанной игры и автоматически крепит на страницу истории данной игры файл демки).
Aналог сайта http://fragarena.ru/
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать турнирную/микс (gather) систему для игры CS Source. Сайт с регистрацией пользователей + добавление и подтвержение игрового аккаунта + внутренний кошелек пользователя. Разделение пользователей на 7 категорий (сюда не входят админы и модераторы), создание ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
нужен программист для доработки готовой системы на Zoho Creator creator.zoho.com работы примерно на 2 недели, после этого будут работы по ее репликации. основное - занести в систему готовые скрипты (код есть ...Закрыт13 лет назад
- $1000
Нужен программист с опытом создания средних, больших, высоконагруженных проектов ( например тизерок, пп, ppc, бирж фрилансеров ... ) Нужно сделать похожий проект http://proline.goldline.pro Но не прям строго копию! ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт13 лет назад
Получать данные отчета "Источники -> Яндекс Директ -> Сводка" через API Яндекс Метрики и реализовать интерфейс их отображения. В интерфейсе Яндекс Метрики в данном отчете при просмотре в древовидном виде показаны ...Закрыт13 лет назад
- $100
Необходимо организовать вывод категорий, тем и постов в yiiframework. Подробности и предложения лучше обсудить в skype: wearesuper2009Закрыт13 лет назад
- $20
Есть интернет магазин на OpenCart. Нужно: 1. На сайте реализован заказ в один клик, оповещения о заказе приходят на почту (скажу по коду, где именно). Email-ы вбиты в коде - нужно поменять ...Завершен13 лет назад
- $150
Имеется дизайн сайта в PSD. Делается сайт-оптовый каталог. Структура по принципу фотогалереи. Требуется натянуть дизайн на joomla. Подробное ТЗ и макеты шаблона в прикреплённом архиве. ...Завершен13 лет назад
Нужен скрипт/программа которая будет парсить результат поиска из Яндекс Каталога. Я ввожу список ключевых слов, например "БУХГАЛТЕРСКИЕ" При поиске этого слова в яндекс каталоге открывается данная страница: http://yaca.yandex.ru/yca/cat/?text=%D0%91%D0%A3%D0%A5%D0%93%D0%90%D0%9B%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95 ...Завершен13 лет назад
- $100
Нужно сменить родной поиск сайта на http://risearch.org/rus/pro/index.html Нужен человек с опытом работы с этой системой. Так же подключить морфологическую базу. Для сайта butt-head.ruВеб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад