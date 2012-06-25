Задачи на OpenCart

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка142 просмотра

Есть интернет магазин на OpenCart. Нужно:

1. На сайте реализован заказ в один клик, оповещения о заказе приходят на почту (скажу по коду, где именно). Email-ы вбиты в коде - нужно поменять на использование поля из админки (оно готово, покажу какое).

2. В админке добавить в таблицу заказов столбец с перечислением заказанных товаров.

3. Заказы делаются через две разные формы - нужно сохранять в заказе через какую и также выводить это в админке в таблице заказов.

Opencart
13 лет назад
GePo
38 лет
21 год в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

llleffman
Виктор 
34 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$20
3 дня
Отличный разработчик, все понял и быстро сделал.

Заявки фрилансеров

llleffman
Виктор 
34 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад