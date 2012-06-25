Задачи на OpenCart

Есть интернет магазин на OpenCart. Нужно:

1. На сайте реализован заказ в один клик, оповещения о заказе приходят на почту (скажу по коду, где именно). Email-ы вбиты в коде - нужно поменять на использование поля из админки (оно готово, покажу какое).

2. В админке добавить в таблицу заказов столбец с перечислением заказанных товаров.

3. Заказы делаются через две разные формы - нужно сохранять в заказе через какую и также выводить это в админке в таблице заказов.