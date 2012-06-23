Небольшая работа jquery, javascript

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок197 просмотров

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

С сайта http://www.rx300.ru/megacalc.html

С сайта http://www.rx300.ru/megacalc.html

Нужно убрать все, оставить только

- индикатор загрузки

- калькулятор

Это должно работать на вашем (моем хостинге). Работы на час.Жду ваших предложений.

В дальнейшем такие работы будут регулярно.

JavaScriptjQuery
13 лет назад
lerneree
70 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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