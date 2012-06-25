Требуется написать парсер/бот лотов на продажу на сайте http://www.offgamers.com/buyback.php. Под конкретные разделы. При наличии активного лота нужно кликать на ссылку sale. На следующей странице заполнять 2 поля: сумму (получается из максимальной в лоте, значение доступно) ...
Две простых задачи на JavaScript
Нужно выполнить две простых задачи на JS.
1) Нужно нажать на кнопку на сайте.
2) Отмотать таймер на JS.
Полное ТЗ во вложении.
Указывайте цену и срок.
Выбранный исполнитель
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