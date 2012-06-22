Срипт на php для работы с bitly.com

Необходимо написать на php скрипт для сокращения ссылок через сервис bitly.com.

Скрипт должен эмулировать сабмит формы на странице https://bitly.com/ и получения сокращенной ссылки.

Сложность задачи в том что один из параметров формы получается через js.

Требования:

1. Поддержка прокси

2. Использование библиотеки curl

P.S. Я в курсе наличия API у сервиса bit.ly, но ввиду его ограничений нужна реализация именно вышеописанного алгоритма.

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