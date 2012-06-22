Нужна баннерокрутилка на сайт

Есть сайт на вордпрессе.

Есть области для баннера.

Нужен скрипт, который будет крутить в этих областях баннеры, в котором можно контролировать количество показов и просматривать количество кликов по баннерам

Вот сайт www_veters_kz

ася: пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)

скайп yakooobin