Нужна баннерокрутилка на сайт

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Закрыт1 заявка111 просмотров

Есть сайт на вордпрессе.

Есть области для баннера.

Нужен скрипт, который будет крутить в этих областях баннеры, в котором можно контролировать количество показов и просматривать количество кликов по баннерам

Вот сайт www_veters_kz

ася: пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)

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WordPress
13 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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