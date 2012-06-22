Интернет магазин белья. Программирование на Amiro

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки133 просмотра

Бюджет по договоренности

Есть дизайн (пока предоставить не могу)

Под ключ, программирование + верстка + исправление ошибок.

Полноценный интернет магазин на Амиро (до 3000 товаров)!

13 лет назад
kakzhetak
Иван 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров