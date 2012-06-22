Рассылки и уведомления магазина (oscommerce). Необходимо сделать следующее: 1. Рассылка "Новинки выбранной категории магазина". (Пользователь сам выбирает раздел или подраздел магазина, с которого бы он хотел получать данные о новинках ...
Интернет магазин белья. Программирование на Amiro
Бюджет по договоренности
Есть дизайн (пока предоставить не могу)
Под ключ, программирование + верстка + исправление ошибок.
Полноценный интернет магазин на Амиро (до 3000 товаров)!
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