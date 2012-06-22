Рассылки и уведомления магазина (oscommerce). Необходимо сделать следующее: 1. Рассылка "Новинки выбранной категории магазина". (Пользователь сам выбирает раздел или подраздел магазина, с которого бы он хотел получать данные о новинках ...
Несколько js скриптов
У нас есть iframe приложение на facebook - http://apps.facebook.com/256530591058381/ .
И флэш-приложение ВК - http://vk.com/app2398531
Задача - сделать iframe-app для VK, с тем же функционалом и той же флэшкой, что в FB app
Основной функционал реализует флэшка, которую мы предоставим.
От вас требуется написать несколько js фукнций и пару php скриптов
Флэшка будет общаться с приложением через js функции. Что требуется реализовать:
1) вызов ui - написать на стене
2) запрос баланса юзера в приложении
3) вызов ui - пригласить друзей
4) проводка ордера на "обмен" голосов на внутреннюю валюту
5) размещение скриншота игры, сюда входит - создание альбома, создание фото в альбоме, размещение записи на стене
Следовательно нужны знания js & php. В основном js.
Дополнительные требования:
1) фриланс это ваш основной источник дохода
2) реальный опыт от года
3) примеры кода\проекты
Желательно:
1) возможность выделять в день не менее 8 часов, т.к. потребуется развивать все приложения(4 площадки, будет больше)
2) семья, дети рассматривается как ваше преимущество
Спасибо за внимание!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Веб-программирование2 исполнителяЗакрыт13 лет назад
Создание модуля для джумлы магазин продажы билетовВеб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Есть сайт на вордпрессе, есть установленный плагин Yet Another Related Posts Plugin (YARP), который выводит похожие статьи. Необходимо его доработать, чтобы он выводил не только текстовые ссылки, но и миниатюры. ...Закрыт13 лет назад
1 Стандартный модуль авторизации - внедрить ajax. За подробностями в личку, оплата по факту, после моей проверки. Проверяю, если все отлично - оплачиваю и пишу хороший отзыв. Оплата ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Настроить модуль регистрации(авторизации) на джумла 1.5. Сейчас на сайте добавлять материалы могут только зарегистрированные пользователи. Необходимо сделать возможность добавления материалов без регистрации.Завершен13 лет назад
- $50Веб-программирование10 заявокЗакрыт13 лет назад
Добавить RSS-канал в новости Яндекс, Рамблер Сайт новостной,новости обновляются ежедневно. Сайт не принимают,нужно устранить ошибки! Ищем исполнителя с данным опытом. Ждем откликов!Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
Приветствую вебмастеров! Нужно установить на Joostina следующие: Модуль или компонент онлайн консультация Модуль Слайд шоу или jqery слайд шоу. От Вас жду цены с сроки.Завершен13 лет назад
Сайт http://wpc.mobis.co.kr логин и пароль - D01ABXВеб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Адрес сайта: http://portki.com.ua/ Нужные изменения: - Информационное меню перенести наверх в первую строку(сейчас главное горизонтальное меню) - на его место вывести меню категорий, сделать в виде ...Завершен13 лет назад