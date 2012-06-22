Несколько js скриптов

У нас есть iframe приложение на facebook - http://apps.facebook.com/256530591058381/ .

И флэш-приложение ВК - http://vk.com/app2398531

Задача - сделать iframe-app для VK, с тем же функционалом и той же флэшкой, что в FB app

Основной функционал реализует флэшка, которую мы предоставим.

От вас требуется написать несколько js фукнций и пару php скриптов

Флэшка будет общаться с приложением через js функции. Что требуется реализовать:

1) вызов ui - написать на стене

2) запрос баланса юзера в приложении

3) вызов ui - пригласить друзей

4) проводка ордера на "обмен" голосов на внутреннюю валюту

5) размещение скриншота игры, сюда входит - создание альбома, создание фото в альбоме, размещение записи на стене

Следовательно нужны знания js & php. В основном js.

Дополнительные требования:

1) фриланс это ваш основной источник дохода

2) реальный опыт от года

3) примеры кода\проекты

Желательно:

1) возможность выделять в день не менее 8 часов, т.к. потребуется развивать все приложения(4 площадки, будет больше)

2) семья, дети рассматривается как ваше преимущество

Спасибо за внимание!