Задача по Joomla 2.5

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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1 Стандартный модуль авторизации - внедрить ajax.

За подробностями в личку, оплата по факту, после моей проверки.

Проверяю, если все отлично - оплачиваю и пишу хороший отзыв.

Оплата webmoney или Яд

AJAXJoomla
13 лет назад
WeGeeks
Сергей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
38 отзывов(-1)

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Нет заявок фрилансеров